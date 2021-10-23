"Свідоцтва про смерть": Венедіктова пригрозила причетним до "індустрії" підроблених COVID-довідок

Понад 100 осіб отримали повідомлення про підозру.

Офіс генерального прокурора бере на особистий контроль провадження, які стосуються підробки COVID-сертифікатів, та доводить їх до вироків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, в країні зростає не лише захворюваність на коронавірус та смертність від ускладнень, а й підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних до електронних баз.

Фейкові сертифікати Венедіктова називає "грою в рултку" та "кривавою макулатурою".

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"Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але у підсумку призводять до непоправного. Я кажу про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, щоправда, увірували в те, що продають всього-на-всього папірці – сертифікати про вакцинацію. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються в свідоцтва про смерть", - йдеться у її дописі.

Очільниця Офісу генерального прокурора повідомила, що половина із майже 800 цьогорічних кримінальних проваджень стосуються махінацій з документами про щеплення. Наразі 104 особам вже повідомлено про підозру, а до суду направлено 88 обвинувальних актів.

"Серед фігурантів: різноманітні шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм тощо. Бонусом до путівок продають фейкові негативні тести на COVID, тим самим розширюючи географію можливого розповсюдження небезпечного вірусу. Я зараз звертаюся до тих, хто так чи інакше причетний до "індустрії" і прошу зупинитися, одуматися і все ще раз зважити. Вас знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Я обіцяю", - наголосила Венедіктова.

Згадала Венедіктова ексдепутатку Надію Савченко, яку затримали в "Борисполі" з підробленим сертифікатом; групу осіб з Луганської області, які фальсифікують довідки; п'ять вироків щодо підробки документів з Волині тощо.

"Підробна довідка – пропуск скоріше в реанімацію чи, в кращому випадку, до поліцейського чи прокурора, ніж на моря, в транспорт чи якісь установи. Вакцини – доступні, здоров’я – безцінне. Вакцинуйтеся - потурбуйтеся про себе та оточуючих! А якщо задумали завадити і "заробити" на людських життях гроші, ми вас знайдемо і популярно пояснимо, що робити так не можна і закон це прямо забороняє", - написала вона.

Як повідомлялося, в Україні вже майже 800 кримінальних справ за фактом підробки COVID-сертифікатів.У МВС закликали повідомляти про факти підробки сертифікатів про вакцинацію на гарячу лінію кіберполіції. До слова, щоб уникнути проблем із законом, варто вакцинуватися від COVID-19 та безкоштовно отримати сертифікат.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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