Син кримінального лідера замовив убивство свідків злочинів його батька

Поліція на Дніпропетровщині / © Національна поліція України

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Оперативники поліції Дніпропетровщини запобігли замовним убивствам, які планував здійснити син лідера впливової організованої злочинної групи. Він намагався «прибрати» ключових свідків у кримінальних провадженнях, відкритих проти його батька.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Злочинне угруповання, яким керував його батько, займалося побиттями, замахами на вбивство, незаконним обігом зброї, залякуванням бізнесу, шантажем підприємців та легалізацією незаконно отриманих коштів через мережу фіктивних компаній.

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Кримінального лідера раніше затримали, наразі він перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Щоб допомогти батькові уникнути покарання, його син організував підготовку до вбивства ключових свідків у кримінальних провадженнях. Він запропонував виконавцям винагороду у 100 тисяч доларів та передав їм 10 тисяч доларів як завдаток.

© Національна поліція України

Крім того, в той же час адвокат зазначеного лідера злочинної організації запропонував мільйон доларів хабаря працівникам поліції за сприяння у закритті проваджень проти його клієнта. Частину цієї суми — 100 тисяч доларів — він передав посереднику для подальшої передачі поліцейським.

За результатами санкціонованих обшуків у Києві та на Дніпропетровщині поліцейські вилучили зброю, засоби стеження, чорнову бухгалтерію та електронні носії, що мають доказове значення.

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© Національна поліція України

Фігурантам повідомлено про підозру за готування до умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області колишнього старосту одного з округів визнанили винним у закінченому замаху на замовне вбивство.