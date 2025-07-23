Терорист Гіркін назвав, що є "оплотом руського міра" в Україні

Ігор Гіркін (Стрєлков)

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Російський терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) з в’язниці написав листа, в якому заявив, що заборона Московського патріархату, який діє в Україні під назвою УПЦ, призведе до знищення «єдиного російського простору».

Про це йдеться у Telegram-каналі терориста.

Він нагадав, що УПЦ МП до 18 серпня має оголосити про розрив зв’язків із РПЦ та документально це підтвердити. Інакше їй загрожуватиме заборона за ухваленим торік законом. До цього в Україні позбавили громадянства митрополита Онуфрія.

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«Ліквідується оплот російськості, єдиного російського простору, який продовжував існувати на території України, на території історичної Малоросії з давніх-давен до сьогоднішнього дня», — обурюється Стрєлков, зовсім заперечивши тезу УПЦ МП, які намагаються переконати українців, що не мають до Москви жодного стосунку.

Гіркін визнав, що заборона УПЦ МП не призведе до заворушень в Україні, як цим люблять погрожувати її ієрархи. За словами терориста, Московський патріархат в Україні не має особливої підтримки.

Російський терорист також пригрозив, що Москва вважає частину УПЦ МП зрадниками, бо вони нібито недостатньо підтримували російську агресію і не виступили відкрито за РФ.

«Нам оголошено війну на знищення на всіх фронтах, зокрема й на фронті духовному», — підсумував Гіркін.

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Нагадаємо, що УПЦ МП дали термін до серпня розірвати стосунки з Росією.