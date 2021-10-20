У Дніпрі легковик влетів у припарковану фуру: водій загинув

У Дніпрі легковик влетів у припарковану фуру: водій загинув

Кермувальника вантажівки шпиталізували.

У Дніпрі напередодні пізно ввечері сталася аварія: легковик на великій швидкості влетів у припарковану на узбіччі фуру.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 жовтня.

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За словами свідків, машину почало заносити, водій не втримав керма. Авто перевернулося і врізалося у вантажівку. Пасажир легковика загинув на місці: рятувальникам довелося вирізати його із груди понівеченого металу. Водія із легкими травмами шпиталізували.

Нині поліцейські встановлюють причини ДТП. Зокрема, чи був керманич тверезим.

Новини України: у Дніпрі легковик влетів у припарковану фуру

Як повідомлялося, неподалік селища Любашівка близько п’ятої години ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. За даними правоохоронців, загинуло троє людей, є постраждалі. Їм надається допомога.

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