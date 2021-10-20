У Дніпрі легковик влетів у припарковану фуру: водій загинув

Кермувальника вантажівки шпиталізували.
У Дніпрі напередодні пізно ввечері сталася аварія: легковик на великій швидкості влетів у припарковану на узбіччі фуру.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 жовтня.
За словами свідків, машину почало заносити, водій не втримав керма. Авто перевернулося і врізалося у вантажівку. Пасажир легковика загинув на місці: рятувальникам довелося вирізати його із груди понівеченого металу. Водія із легкими травмами шпиталізували.
Нині поліцейські встановлюють причини ДТП. Зокрема, чи був керманич тверезим.
Як повідомлялося, неподалік селища Любашівка близько п’ятої години ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. За даними правоохоронців, загинуло троє людей, є постраждалі. Їм надається допомога.
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