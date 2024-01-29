У ГУР розповіли, як падіння Іл-76 вплинуло на процес обміну полоненими

Не зважаючи на заяви Росії на тлі авіакатастрофи Іл-76, робочі групи щодо обміну полоненими продовжують працювати та комунікувати. Українська розвідка вважає, що результати будуть "найближчим часом".

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі "Радіо Свобода".

"Робочі групи продовжують спілкуватися, і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати", - розповів Юсов.

З його слів, ситуація з падінням Іл-76 у Бєлгородській області негативно вплинула на обмінний процес. Йдеться про категоричну позицію Москви.

"Вона була одразу оприлюднена, пропагандисти відпрацювали по методичках", - наголосив він.

Представник розвідки каже, що Україна зацікавлена у з'ясуванні оперативних обставин авіакатастрофи Іл-76. Крім того, Київ паралельно буде продовжувати процес повернення додому українських військових, а також цивільних, котрі перебувають здебільшого у вкрай важких умовах.

Нагадаємо, раніше Андрій Юсов розповів, що оприлюднений РФ список – це дійсно українці, яких подавали на обмін. Україна змогла підтвердити це.

Втім, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що немає доказів, що літак Іл-76 міг перевозити полонених українців. З його слів, розвідка збирає та ретельно аналізує "всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел".

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