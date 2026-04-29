У Львові кинули пляшки із запалювальною сумішшю в мечеть: що відомо

Спроба підпалу у мечеті Львова

У приміщення однієї з мечетей Львова невстановлена особа в масці кинула дві пляшки із запалювальною сумішшю. Займання вдалося запобігти, постраждалих немає.

Про це повідомляє голова Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, Верховний Муфтій Криму Айдер Рустемов.

Деталі інциденту у мечеті

За попередніми даними, невідомий у масці закинув до приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю. Пожежі вдалося уникнути. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

«Ми переконані, що цей злочин не міг бути скоєний віруючею людиною, незалежно від його поглядів. Замах на священне місце — підпал мінбару — є абсолютно неприпустимим актом для будь-якої віруючої людини», — пише Рустемов.

Релігійна громада наголошує: інцидент розцінюють як свідому провокацію, спрямовану на розпалювання конфлікту та порушення громадського спокою. Там також підкреслюють, що подібні дії є неприпустимими та не можуть бути виправдані жодними поглядами чи переконаннями.

Раніше у Лондоні невідомі підпалили чотири автомобілі швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Місцеві жителі повідомляли, що перед пожежею чули гучний вибух. Інцидент стався вночі, після чого всі чотири машини охопило полум’я. На місце оперативно прибули пожежні служби, яким вдалося локалізувати займання. Внаслідок події потерпілих немає. Поліція розглядає версію умисного підпалу та перевіряє обставини інциденту.

