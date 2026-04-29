Летів на його братів і сестер: школяр із Чернігівщини знешкодив FPV-дрон

FPV-дрон / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Про це повідомляє видання “Суспільне”.

У Семенівці на Чернігівщині 12-річний Анатолій Прохоренко знешкодив російський FPV-дрон, що летів у напрямку дітей. Інцидент стався 18 квітня.

Хлопець розповів, що був надворі, коли побачив безпілотник. За його словами, дрон почав повертати в бік місця, де перебували його молодші брати та сестри. Тоді Анатолій порвав оптоволокно, через яке керувався дрон.

Андрій Прохоренко разом із братами. / © «Суспільне Чернігів»

“Кажу: «Все, 15 секунд, і рву!». Вибігає мій племінник і кричить: «Рви!». Я рву й бачу, що він пішов розганятись уверх, тому що втрачає керування й починає падати”, — розповів хлопець.

Дрон упав приблизно за 100–150 метрів від дітей у кущі. Як саме діяти в такій ситуації, Анатолію раніше показали знайомі військові, які пояснили, що оптоволокно можна рвати лише у рідкісних випадках.

Хлопець визнає, що йому було страшно, але страх за рідних виявився сильнішим.

“Я вже майже нічого не боюсь. Так, страх «шахеда» ще є. Але поживши в Семенівці, коли воно літало над головою, то не страшно”, — сказав він.

Батько хлопця Володимир Полторацький каже, що син сильно налякав родину, але витримав психологічно.

“Страху нагнав усім: і матері, й батьку. Психологічно встояв, молодець. Отже, росте чоловік”, — розповів він.

Водночас фахівці наголошують: самостійно наближатися до дронів або намагатися їх знешкодити вкрай небезпечно. Операційний директор центру підготовки операторів БпЛА “Крук” Микита Гавриленко пояснив, що FPV-дрон часто супроводжує інший безпілотник, який може передавати цілевказання.

Наразі через безпекову ситуацію родина Анатолія переїхала до Чернігова і планує оформити статус ВПО. Сам хлопець каже, що після цієї ситуації хоче в майбутньому працювати з дронами.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти почали активно використовувати в Україні технологію MESH-модемів для керування ударними безпілотниками типу «Шахед» і «Гербера» в режимі реального часу. Це дозволяє ворогові залітали дедалі глибше в тил.

Також «Флеш» повідомив, що РФ почала атакувати мобільні вогневі групи дронами «Гербера».

