Розбите скло, шок, тяжкопоранені і загиблі: Росія масовано атакувала обласний центр України

Наслідки атаки по Дніпру

У лікарнях Дніпра досі перебувають понад 30 поранених внаслідок масованої атаки, що тривала майже добу. Серед потерпілих — троє дітей, четверо дорослих у тяжкому стані. Ворог бив ракетами та дронами навіть по тих місцях, де тривали пошуково-рятувальні роботи. Загалом атака забрала життя дев’ятьох людей.

Про стан тих, за кого зараз борються медики — у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Удар під час прибирання: історія Оксани

44-річна Оксана перенесла складну чотиригодинну операцію. Нейрохірурги буквально по частинах діставали вдавлені уламки з її голови. Жінка постраждала під час повторного удару по житловій забудові, коли намагалася прибрати наслідки ранкової атаки.

Тетяна, свекруха пораненої: «Стали там наводити порядок, щоб знов жити! Життя не закінчується! І тут! Тільки сирена — і зразу летить „Шахед“. Ми чуємо, як він знижується. Хвиля понесла мене вперед. Загорілось волосся, куртка ззаду… Це таке — куртка, волосся, головне — життя!»

Дніпро був під вогнем майже добу. Понівечено 30 багатоповерхівок, дитсадки та амбулаторію. Патрульна поліція оприлюднила кадри порятунку дітей під час чергової хвилі атаки.

Травматолог став пацієнтом: порятунок Олексія

Один із ударів балістикою застав Олексія на навчальному майданчику, де він вчив дружину кермувати. Уламок пробив двері авто та понівечив чоловікові ногу. Врятувало те, що дружина мала при собі турнікет.

Олексій, поранений: «Це була мить. Відламок пройшов крізь водійські двері і потрапив у мене. Я був на пасажирському сидінні. Жінка наклала турнікет — він іноді рятує життя».

Олексій сам працює ортопедом-травматологом. Тепер він сподівається на майстерність колег, які вже перелили йому значну кількість крові.

Трагедії на березі річки

Медики провели близько 30 операцій. На жаль, двох людей врятувати не вдалося. Один із загиблих — рибалка. Його брат Владислав зараз у реанімації.

Лікар реанімаційного відділення: «У брата просто-напросто знесло пів голови. Коли його доставили, наші лікарі під серветкою бачили елементи головного мозку. Владислав одержав поранення кінцівок».

Інший рибалка, пан Олександр, вижив лише завдяки автівці, яка прийняла на себе всі уламки. Його дружина, попри розбите скло та шок, змогла довезти чоловіка до лікарні під супроводом поліції.

Загалом внаслідок цієї масованої атаки понад 60 людей дістали поранення. Десятки мешканців Дніпра залишаються під наглядом лікарів та готуються до повторних операцій.

