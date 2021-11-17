У Миколаєві застрелили чоловіка, ще один отримав поранення

У Миколаєві застрелили чоловіка, ще один отримав поранення

У місті ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб затримати причетних до злочину осіб.

Сьогодні ввечері, 17 листопада, у Миколаєві посеред міста сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, а інший був поранений.

Про це інформує пресслужба поліції Миколаївської області.

Інцидент трапився на вулиці Сінній. До поліції зателефонували місцеві жителі та повідомили, що чули постріли.

На місці події біля одного з під’їздів поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин.

У Миколаєві ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб затримати причетних до злочину осіб. На місці стрілянини працюють слідчі, криміналісти, кінологи та оперативники. В одному з дворів багатоповерхівок, за декілька кварталів від місця злочину, правоохоронці знайшли мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Наразі встановлюється, чи саме з цієї зброї стріляли у потерпілих.

Як пише видання "Новости Н", особу загиблого вже встановлено: ним виявився мешканець Миколаєва, 51-річний Ігор П. Він нібито має відношення до будівельного бізнесу.

Нагадаємо, що у Миколаєві хлопець підстрелив свою дівчину.

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