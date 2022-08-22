У Мінцифри анонсували нововведення для пенсіонерів: що зміниться

У "Дії" незабаром повинні з'явитися пенсійні посвідчення двох різновидів: за віком і оформлені через інвалідність, втрату годувальника тощо.

Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров "РБК-Україна".

За словами чиновника, в "Дії" будуть відображені посвідчення, видані після 2014 року, тому власники документів старого зразка будуть повинні їх оновити. Він уточнив, що запуск електронного посвідчення ускладнювався низкою нюансів.

"Наприклад, для того, щоб документ підтягнувся, необхідна наявність фото. Але не всі фото були в нормальному стані і в одному місці. Тому ми разом з Пенсійним фондом України створили єдину базу, де зібрали всі необхідні фотографії для того, щоб посвідчення у людей сформувалися", - розповів Федоров.

Як повідомлялося, у Польщі для українців додали ще два документи до застосунку mObywatel.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики вигадали, як підвищити пенсії українцям.

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