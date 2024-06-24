У Міненерго попередили про зміни графіків відключень 24 червня

Сьогодні, 24 червня, графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

Про це повідомили у Міненерго.

"Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови. Звертаємо увагу, що причина відключень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Енергетики заживили більшість споживачів, які знеструмлювалися через негоду. Залишається без напруги 91 населений пункт (близько 11 тисяч абонентів) у Полтавській, Львівській та Сумській областях.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що ворог 22 червня здійснив восьму атаку на енергооб'єкти компанії в Запорізькій та Львівській областях.

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