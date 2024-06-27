У МОН ускладнили іспити в аспірантуру, щоб відсіяти ухилянтів

Цього року правила вступу до аспірантури будуть ускладнені, адже на цю форму навчання частіше почали вступати чоловіки мобілізаційного віку.

Міносвіти України ускладнює правила вступу до аспірантуру цьогоріч, аби відсіяти ухилянтів, які намагаються уникнути військової служби.

Про це передає телеканал "Київ".

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, цього року правила вступу до аспірантури будуть ускладнені, адже на цю форму навчання частіше почали вступати чоловіки мобілізаційного віку, бо навчання на аспірантурі дає відстрочку від мобілізації.

Вступити на контракт можна буде лише на заочну або на вечірню форму навчання, що не дає права на відстрочку від мобілізації.

"У нас цього року не буде набору на аспірантуру за контрактом, а буде збільшений набір на бюджетну форму. Якщо традиційно у нас було, що 3200 людей отримували бюджет на аспірантуру, то цього року ця цифра буде дещо збільшена. Тому що майже щороку ректори кажуть, що хотіли б взяти хорошого аспіранта, але не вистачило державних місць. Але ми ставимо чіткі фільтри, щоб особи, які потрапляють на аспірантуру, були вмотивовані для кар'єри викладача і науковця", – розповів заступник очільника МОН Михайло Винницький.

Зокрема, цього року вперше застосовується єдиний вступний іспит на аспірантуру. Одна частина – це іспит з іноземної мови, а друга частина – це тест на загальні навчальні компетентності.

"Завдання – відсіяти тих, хто не має тієї мотивації, а йде в аспірантуру не за призначенням. Для того, щоб всі, хто бажає вступити в аспірантуру і реально має мотивацію – писати дисертацію, здобувати далі компетентності, які передбачені найвищим рівнем, писати статті в наукові журнали, робити презентації, викладати", – заявив Винницький.

За його словами, цьогоріч на вступний іспит з аспірантури зареєструвалося понад 100 тис. осіб. Із них 91 тисяча – це особи чоловічої статі віком 25 років+.

"Створено два фільтри для вступників – єдиний вступний іспит і вступні екзамени у закладі вищої освіти, щоб потрапити на бюджетне місце", – каже заступник міністра.

Він наголосив, що в Європі не буває аспірантури за контрактом

Раніше ми писали, що потрібно знати чоловікам призовного віку, які хочуть вступати на аспірантуру.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Різка зміна правил вступу на аспірантуру!

Різка зміна правил вступу до аспірантури!

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