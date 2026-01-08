У монастирі УПЦ МП, де діяла нелегальна школа, провели службу Паша "Мерседес" та ексрегіонал Добкін

Паша «Мерседес» і Добкін

Скандальний митрополит Московського патріархату в Україні Павло Лебідь, відомий як Паша «Мерседес», якого підозрюють за двома кримінальними статтями, очолив богослужіння у церкві не менш скандального Покровського чоловічого монастиря в Голосієві (Київ). Йому співслужив ексрегіонал і колишній мер Харкова Михайло Добкін, якого після повномасштабного вторгнення «висвятили» на диякона УПЦ МП.

Фото, де зображені ці два діячі УПЦ Московського патріархату, опублікували на офіційній сторінці УПЦ МП.

Зауважимо, що монастир, де звершували богослужіння, днями втрапив у величезний скандал. Журналісти з’ясували, що там діє нелегальна школа, яка «зомбує» українських дітей ворожою пропагандою. У підпільній школі Московського патріархату учні вивчають російську мову, яка в розкладі зазначена як «слов’янська», співають радянські пісні та читають російську літературу. За цю школу вже взялася СБУ.

Нагадаємо, митрополита та колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебідя, або ж як у народі його прозвали Пашу «Мерседеса» (за любов до розкішних авто), підозрюють у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України, порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань.

Нагадаємо, що 1 квітня 2023 року Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід намісникові монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. В липні того ж року його відправили під варту з можливістю внесення застави. Проте через місяць «бідний монах» вийшов під заставу в 33 млн грн.

У квітні 2024-го Печерський суд дозолив Паші «Мерседесу» зняти електронний браслет.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року, одразу після того, як російські війська дременули з Київщини, колишнього нардепа-регіонала та ексмера Харкова Михайла Добкіна висвятили на диякона УПЦ МП. Зазначалося, що він нібито навіть закінчив духовну семінарію.

Добкін відомий українцям за «епічним» передвиборчим відеороликом, який злили до Мережі. Тоді, далекого 2007-го, в Мережу потрапив запис невдалих дублів передвиборчого звернення Добкіна (тоді кандидата в мери Харкова).

Колишній мер Харкова, нині покійний Геннадій Кернес, за кадром давав йому грубі та смішні поради: «Миша, всё переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст» та «Давай по новой, Миша, всё х**ня!».

Сам Добкін на ці зауваження відповів: «Текст по-дебильному написан».