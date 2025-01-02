У новорічну ніч у Луцьку чоловік побив поліцейських

Зловмисник перебував у нетверезому стані під час комендантської години.

У Луцьку п'яний порушник під час комендантської години завдав ударів поліцейським, коли ті хотіли перевірити його документи.

Про це повідомили у поліції у Волинській області.

Інцидент трапився 1 січня близько четвертої ранку.

"Піший наряд поліції помітив на вулиці чоловіка, який порушував вимоги комендантської години і був у стані сп'яніння. На законну вимогу показати документи і пояснити причину перебування на вулиці - він не відреагував. Натомість вчинив опір поліцейським, завдавши кілька ударів", – йдеться у повідомленні відомства.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 КПК України та поміщений до підрозділу поліції.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу. Максимальна санкція – до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні зафіксували декілька замахів на життя поліцейських та військових. Росія почала активніше залучати спецслужби, наймаючи українців для диверсій.

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