У Польщі правоохоронці підстрелили українця, озброєного ножем

Він з ножем напав на польських правоохоронців.

Про це повідомляє видання "Україна. pl".

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У Польщі громадянину України висунули звинувачення в нападі на поліцейських та замаху на вбивство. 24-річний чоловік напав на офіцерів, які хотіли йому допомогти і поранив їх ножем. Один із правоохоронців досі перебуває у лікарні.

Подія сталася у Томашові Любельському. Правоохорнці прибули на виклик про те, що на тротуарі лежить чоловік. Поліцейські хотіли йому допомогти, а потім запитали його дані. Але коли вони спробували його підняти, "потерпілий" на них напав з ножем.

Один із правоохоронців вихопив пістолет і вистрілив у нападника, поранивши його в ногу. Далі на чоловіка вдягли кайданки.

Зловмисником виявився 24-річний громадянин України. один із правоохоронців і досі перебуває в лікарні з серйозним пораненням руки.

Українця звинуватили в замаху на вбивство поліцейських та напад на службових осіб із застосуванням небезпечного знаряддя.

Нагадаємо, агресивна дівчина влаштувала дебош в автобусі Варшави.

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