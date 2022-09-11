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В Польше правоохранители подстрелили украинца, вооруженного ножом

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В Польше правоохранители подстрелили украинца, вооруженного ножом

Фото: pixabay.com

В Польше задержан украинец.

Он с ножом напал на польских правоохранителей.

Об этом сообщает издание "Украина. pl".

В Польше гражданину Украины выдвинули обвинения в нападении на полицейских и покушении на убийство. 24-летний мужчина напал на офицеров, которые хотели помочь ему и ранил их ножом. Один из правоохранителей до сих пор находится в больнице.

Событие произошло в Томашове Любельском. Правоохранители прибыли по вызову о том, что на тротуаре лежит мужчина. Полицейские хотели помочь ему, а потом спросили его данные. Но когда они попытались его поднять, "потерпевший" на них напал с ножом.

Один из правоохранителей выхватил пистолет и выстрелил в нападавшего, ранив его в ногу. Дальше на мужчину надели наручники.

Злоумышленником оказался 24-летний гражданин Украины. Один из правоохранителей до сих пор находится в больнице с серьезным ранением руки.

Украинца обвинили в покушении на убийство полицейских и нападение на должностных лиц с применением опасных орудий.

Напомним, агрессивная девушка устроила дебош в автобусе Варшавы.

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