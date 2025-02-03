У Рівному до відділку поліції пронесли тротил: подробиці інциденту

У Рівному 3 лютого до відділку поліції пронесли тротил. СБУ провела спецоперацію та затримала двох підозрюваних.

Про це розповіла речниця Управління СБУ у Рівненській області Анна Свінціцька-Савчук, передає Суспільне.

Журналісти "Радіо Трек" повідомили, що до міського управління поліції Рівного пронесли вибухову речовину. Згодом СБУ підтвердила затримання двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці диверсії. Наразі тривають слідчі дії, а деталі операції поки не розголошуються.

Нагадаємо, 1 лютого, в місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).