У Рівному російський агент спалював автівки ЗСУ

Автомобілі були військових, які приїхали у місто на відпочинок, на лікування чи ремонт машин.

Правоохоронці у Рівному затримали зловмисника, який підпалював автівки військовослужбовців. Зокрема, це ті авто, на які збирали гроші українці.

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ.

Як стало відомо, чоловік, який шукав легкий заробіток, в одному з російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалювати авто воїнів ЗСУ.

“В подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації. За таку “роботу” затриманому обіцяли кілька тисяч доларів. Але замість них йому тепер загрожує 10 років позбавлення волі”, - наголосили в Сухопутних військах.

Водночас автомобілі були військових, які приїхали у місто на відпочинок, на лікування чи ремонт машин - вони ж рятують життя людей та займаються евакуацією.

Нагадаємо, що у Макіївці партизани підірвали військовий КАМАЗ армії РФ.

Десяті роковини авіатрощі "Боїнга" над Донеччиною: стали відомі нові факти

Читайте також: