УЄФА визначив найкращий гол Євро-2024: відео шедевра

Європейський футбольний союз (УЄФА) визначив найкращий гол Євро-2024.

Це почесне звання отримав результативний удар вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямаля у півфінальному матчі проти Франції (2:1).

На 21-й хвилині він зрівняв рахунок у зустрічі шикарним пострілом з-за меж штрафного у дальню "дев'ятку".

Відео гола Ямаля у ворота збірної Франції

Додамо, що завдяки цьому Ямаль встановив історичне досягнення. Ламін став наймолодшим автором гола на великих міжнародних турнірах – чемпіонаті Європи або світу. У віці 16 років та 362 дні він побив рекорд легендарного бразильця Пеле, який забивав у ворота Уельсу на ЧС-1958 у віці 17 років і 239 днів.

Загалом Ямаль на чемпіонаті Європи-2024 зіграв у всіх 7 матчах, забивши один гол та зробиши 4 асисти.

Ламін став наймолодшим переможцем Євро за всю історію. На момент фінального поєдинку йому виповнилося 17 років та один день. Ямаля визнали найкращим молодим гравцем Євро-2024.

Зазначимо, що у фіналі Євро-2024 збірна Іспанії здолала англійців з рахунком 2:1 та вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи. "Червона фурія" стала абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

Раніше повідомлялося, що УЄФА назвав символічну збірну Євро-2024. Також стало відомо, кого визнали найкращим гравцем Євро-2024.

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