УЄФА назвав символічну збірну Євро-2024

До неї увійшли одразу шість гравців збірної Іспанії.

Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував свою версію символічної збірної Євро-2024.

До неї увійшли одразу шість футболістів збірної Іспанії, яка стала переможцем турніру.

Англія, яка дійшла до фіналу чемпіонату Європи-2024, представлена одним гравцем. Двох футболістів до символічної збірної делегувала Франція, яка вилетіла в півфіналі. По одному – Німеччина та Швейцарія, які вибули у чвертьфіналі.

Символічна збірна Євро-2024

Воротар: Майк Меньян (Франція);

Захисники: Кайл Вокер (Англія), Мануель Аканджі (Швейцарія), Вільям Саліба (Франція), Марк Кукурелья (Іспанія);

Півзахисники: Родрі, Фабіан Руїс, Дані Ольмо (усі – Іспанія);

Нападники: Ламін Ямаль, Ніко Вільямс (обидва – Іспанія), Джамал Мусіала (Німеччина).

✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

Раніше стало відомо, хто отримав приз найкращому футболісту фіналу Євро-2024, а також кого визнали найкращим гравцем та найкращим молодим гравцем турніру.

Зазначимо, що у фіналі Євро-2024 збірна Іспанії здолала англійців з рахунком 2:1 та вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи. "Червона фурія" стала абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

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