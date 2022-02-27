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У Сумах бойовики розтрощили квартал Веретенівка

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У Сумах бойовики розтрощили квартал Веретенівка

Окупаційні війська накрили "Градом" мирне населення, є жертви.

Ірина Геращенко опублікувала фото з розтрощеного кварталу Веретенівка у Сумах. "Тут поруч немає жодного військового чи стратегічного об'єкту", - пише нардепка. Окупаційні війська накрили "Градом" мирне населення, є жертви. За інформацією з посту Геращенко, фото зробили активісти "Європейської Солідарності".

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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