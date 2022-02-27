У Сумах бойовики розтрощили квартал Веретенівка

Окупаційні війська накрили "Градом" мирне населення, є жертви.

Ірина Геращенко опублікувала фото з розтрощеного кварталу Веретенівка у Сумах. "Тут поруч немає жодного військового чи стратегічного об'єкту", - пише нардепка. Окупаційні війська накрили "Градом" мирне населення, є жертви. За інформацією з посту Геращенко, фото зробили активісти "Європейської Солідарності".