Вибухотехніки зібрали колекцію "подарунків" з РФ в Україні (відео)

Повідомляйте про такі "презенти" до поліції.

Вибухотехніки Національної поліції України зібрали колекцію "подарунків" з Росії - боєприпаси, якими ворог "посипає" нашу землю.

Відповідне відео показала Нацполіція.

Багато снарядів не здетонували, тож несуть небезпеку для здоров‘я і життя українців.

"Попри обстріли, діяльність ворожих ДРГ, вибухотехніки Нацполіції в цілодобовому режимі вилучають та знешкоджують боєприпаси, якими ворог "посипає" нашу землю", - розповіли в поліції.

Правоохоронці наголосили: пильнуйте, повідомляйте про такі "презенти", наші хлопці одразу прийдуть на допомогу.