У ЗСУ запрацювала нова програма базової військової підготовки

Акцент у навчальній програмі зроблений на психологічну стійкість.
В Україні у всіх навчальних центрах підготовки мобілізованих триває впровадження п’ятої редакції програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП) з акцентом на психологічну стійкість.
Про це повідомило Міністерство оброни України.
В оновленій програмі залишиться незмінною загальна тривалість навчання – 1,5 місяця (з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок). З цієї кількості 41 день відведено на заняття, шість – на відпочинок та один – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки становить 372 навчальні години.
У Міноборони нагадали, що наприкінці 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив нову програму підготовки мобілізованих, яка набуває чинності від 10 лютого 2025 року.
Ключові нововведення оновленої програми БЗВП:
- впроваджений так званий "нульовий день"/день "перезавантаження" (адаптація цивільного до військового середовища),
- нарощений зміст психологічної підготовки,
- вивчення програмного забезпечення "Кропива",
- розширений курс з домедичної допомоги,
- додано "маршеву" підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.
Зазначається, що до навчальної програми входять удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з ворогом до 100 м) та на швидкість. На це передбачено виділення додаткових боєприпасів. Вправи були удосконалені представниками бойових підрозділів.
Навчальна програма також передбачає підготовку бійців з психологічної стійкості шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності "Перший бій".
Програма БЗВП містить чотири основні блоки:
- ознайомчий курс – 8 годин,
- курс індивідуальної підготовки – 107 годин,
- навчання дій у складі підрозділу – 209 годин,
- комплексне тактичне заняття – 48 годин.
Після навчання військові отримують сертифікат та класну кваліфікацію за військово-обліковою спеціальністю-100 "стрілець".
Наступний етап підготовки – фахові курси відповідно до визначених посад у бойових підрозділах, де військові отримують поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.
Нагадаємо, у кінці грудня 2024 року Сирський повідомив, що військове командування України працює над створенням умов, щоб підготовка військових до участі в бойових діях загалом тривала два місяці.
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