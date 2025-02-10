У ЗСУ запрацювала нова програма базової військової підготовки

В Україні у всіх навчальних центрах підготовки мобілізованих триває впровадження п’ятої редакції програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП) з акцентом на психологічну стійкість.

Про це повідомило Міністерство оброни України.

В оновленій програмі залишиться незмінною загальна тривалість навчання – 1,5 місяця (з урахуванням надання рекрутам днів на відпочинок). З цієї кількості 41 день відведено на заняття, шість – на відпочинок та один – на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки становить 372 навчальні години.

У Міноборони нагадали, що наприкінці 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив нову програму підготовки мобілізованих, яка набуває чинності від 10 лютого 2025 року.

Ключові нововведення оновленої програми БЗВП:

впроваджений так званий "нульовий день"/день "перезавантаження" (адаптація цивільного до військового середовища),

нарощений зміст психологічної підготовки,

вивчення програмного забезпечення "Кропива",

розширений курс з домедичної допомоги,

додано "маршеву" підготовку (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

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Зазначається, що до навчальної програми входять удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з ворогом до 100 м) та на швидкість. На це передбачено виділення додаткових боєприпасів. Вправи були удосконалені представниками бойових підрозділів.

Навчальна програма також передбачає підготовку бійців з психологічної стійкості шляхом переглядів фільмів віртуальної реальності "Перший бій".

Програма БЗВП містить чотири основні блоки:

ознайомчий курс – 8 годин,

курс індивідуальної підготовки – 107 годин,

навчання дій у складі підрозділу – 209 годин,

комплексне тактичне заняття – 48 годин.

Після навчання військові отримують сертифікат та класну кваліфікацію за військово-обліковою спеціальністю-100 "стрілець".

Наступний етап підготовки – фахові курси відповідно до визначених посад у бойових підрозділах, де військові отримують поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.

Нагадаємо, у кінці грудня 2024 року Сирський повідомив, що військове командування України працює над створенням умов, щоб підготовка військових до участі в бойових діях загалом тривала два місяці.