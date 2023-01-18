Удар по Дніпру: 12 тіл і їхніх фрагментів досі не впізнані, 17 осіб вважаються зниклими безвісти

У Дніпрі не ідентифікованими залишаються 12 тіл та їх фрагментів, знайдених під завалами багатоповерхівки, в яку 14 січня влучила російська ракета.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталя Бабаченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Рятувальна операція завершилася вчора (17 січня – ред.). Станом на цей час російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл і фрагментів тіл поки ще не ідентифіковані. За цю добу лише 3 людей впізнали. 17 осіб залишаються зниклими безвісти. Вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали", – зазначила Бабаченко.

За її словами, кількість поранених за останню добу зросла до 80. За допомогою медиків звернулася 80-річна жінка з контузією та забиттям головного мозку.

В лікарнях залишаються 25 людей, серед них – троє дітей.

Також читайте Українці зібрали понад 3 млн грн для брата та сестри, батьки яких загинули під час ракетного удару по Дніпру

Внаслідок російського злочину сиротами залишилося троє дітей. Зокрема, двоє дітей – з родини, яка переїхала з Нікополя. Обож батьків загинули. Опіку оформлюють бабуся і дядько.

Ще в однієї дівчинки 4 років батьки загинули. На момент удару дівчинка перебувала у бабусі, яка зараз оформляє опіку.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.

Зараз у переліку загиблих – 45 людей. Серед них – три дитини. ТСН.ua зібрав відомості про жертв ракетного удару та імена загиблих, які відомі наразі.

Не встигла Україна оговтатися від важкої втрати у Дніпрі, як сьогодні країну сколихнуло нове горе. У Броварах під Києвом впав вертоліт. Загинуло щонайменше 17 людей, з них троє - діти. Серед жертв – керівництво МВС України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Масове вбивство у Дніпрі: від російської ракети загинуло 45 людей