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Удар ракетою по будинку в Полтаві: зростає кількість потерпілих, серед них – діти

Удар ракетою по будинку в Полтаві: зростає кількість потерпілих, серед них – діти

Наслідки удару ракетою по будинку в Полтаві. / Фото: Полтавська обласна державна адміністрація

Тривають рятувальні роботи на місці удару.

У суботу, 1 лютого, росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. Кількість потерпілих продовжує зростати. 

Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут в ефірі телемарафону. 

"Одна ракета попала в житловий будинок. Зруйновано один під’їзд – це 5 поверхів. На даний час відомо про трьох загиблих, 13 травмованих, серед низ – три дитини", - розповів Когут.  

За його словами, рятувальники врятували 21 людину. Усім потерпілим надається необхідна допомога у медичних закладах. 
На місці влучання працюють рятувальники.

Нагадаємо, зранку 1 лютого росіяни влучили у житловий будинок в Полтаві. Під час повітряної тривоги в місті лунали сильні вибухи.

Крім того, на Полтавщині через атаку РФ пошкоджено об'єкт енергетики. У Миргородському районі сталися відключення світла. 

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