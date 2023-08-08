Удар РФ по Покровську: ДСНС завершила аварійно-рятувальну операцію

8 серпня о 16:40 завершилися аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку, що був пошкоджений унаслідок обстрілу 7 серпня.

Про це повідомила ДСНС.

ДСНС показала відео ліквідації наслідків обстрілу Покровська

У відомстві повідомили, що:

загинуло 7 осіб, зокрема 1 співробітник ДСНС;

постраждали 82 людини (за даними Донецької ОВА – 88)

врятовано 8 людей.

Загалом вивезено 122 тонни будівельного сміття. Відзначається, що до ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.

Рятувальник ДСНС / Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області

Що відомо про атаку

Ввечері 7 серпня російські війська атакували Покровськ, що на Донеччині. Місто обстріляли ракетами "Іскандер".

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила цинічний удар росіян по Покровську.

Місто потроху оговтується від атаки російських військ. Так, люди продовжують працювати й відновлювати те, що можливо. Ба більше, синьо-жовтий прапор символічно витримав удар, продовживши майоріти на місці обстрілу.

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