Удар РФ по Покровську: ДСНС завершила аварійно-рятувальну операцію

Врятувати вдалося вісім людей.
8 серпня о 16:40 завершилися аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку, що був пошкоджений унаслідок обстрілу 7 серпня.
Про це повідомила ДСНС.
У відомстві повідомили, що:
- загинуло 7 осіб, зокрема 1 співробітник ДСНС;
- постраждали 82 людини (за даними Донецької ОВА – 88)
- врятовано 8 людей.
Загалом вивезено 122 тонни будівельного сміття. Відзначається, що до ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.
Що відомо про атаку
Ввечері 7 серпня російські війська атакували Покровськ, що на Донеччині. Місто обстріляли ракетами "Іскандер".
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила цинічний удар росіян по Покровську.
Місто потроху оговтується від атаки російських військ. Так, люди продовжують працювати й відновлювати те, що можливо. Ба більше, синьо-жовтий прапор символічно витримав удар, продовживши майоріти на місці обстрілу.
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