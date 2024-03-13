Українські бійці випробовують “плавучі бронежилети”: фото

Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.

Бійці спецпідрозділів ЗСУ випробовують два зразки “плавучих бронежилетів” — українського та іноземного виробництва.

Про це в середу, 13 березня, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України, опублікувавши відповідні фото.

Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.

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“Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і піднімає бійця на поверхню”, – зазначив Олександр Шарко, головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Наразі в Центральному управлінні проводять анкетування бійців, які тестували плавучі бронежилети.

“Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби”, – додав Олександр Шарко.

“Плавучі бронежилети” розробили для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій та деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, одна з компаній Британії заявила про можливість виробляти просто в Україні гаубиці для знищення ворожого особового складу та легкої броньованої техніки.

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