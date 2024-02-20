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Українські прикордонники філігранно підбили російські танки Т-90 (відео)

Українські прикордонники філігранно підбили російські танки Т-90 (відео)

Т-90 / Фото ілюстративне / Фото: Український мілітарний портал

Окупанти за допомогою важкої техніки намагалися штурмувати позиції українських військових під Бахмутом.

Українські прикордонники філігранно підбили російські танки Т-90, які намагалися штурмувати позиції українських захисників під Бахмутом.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як зазначається, російські танки Т-90 “Владімір” підбили прикордонники бригади Гвардії наступу “Помста”. Окупанти за допомогою важкої техніки намагалися штурмувати позиції українських військових під Бахмутом.

На кадрах з відео, яке опублікувала ДПСУ, видно, як українські військові підбивають російські танки, зокрема, і дронами-камікадзе. Після влучень техніка окупантів починає димитися.

Українські прикордонники філігранно підбили декілька російських танків 

Українські прикордонники філігранно підбили декілька російських танків 

Нагадаємо, що українська артилерія зупинила ворога на Бахмутському напрямку та завдала серйозних втрат.

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