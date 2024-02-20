Українські прикордонники філігранно підбили російські танки Т-90 (відео)

Окупанти за допомогою важкої техніки намагалися штурмувати позиції українських військових під Бахмутом.

Українські прикордонники філігранно підбили російські танки Т-90, які намагалися штурмувати позиції українських захисників під Бахмутом.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як зазначається, російські танки Т-90 “Владімір” підбили прикордонники бригади Гвардії наступу “Помста”. Окупанти за допомогою важкої техніки намагалися штурмувати позиції українських військових під Бахмутом.

На кадрах з відео, яке опублікувала ДПСУ, видно, як українські військові підбивають російські танки, зокрема, і дронами-камікадзе. Після влучень техніка окупантів починає димитися.

Українські прикордонники філігранно підбили декілька російських танків

Нагадаємо, що українська артилерія зупинила ворога на Бахмутському напрямку та завдала серйозних втрат.

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