Українські прикордонники філігранно підбили російські танки Т-90 (відео)

Окупанти за допомогою важкої техніки намагалися штурмувати позиції українських військових під Бахмутом.
Українські прикордонники філігранно підбили російські танки Т-90, які намагалися штурмувати позиції українських захисників під Бахмутом.
Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.
Як зазначається, російські танки Т-90 “Владімір” підбили прикордонники бригади Гвардії наступу “Помста”. Окупанти за допомогою важкої техніки намагалися штурмувати позиції українських військових під Бахмутом.
На кадрах з відео, яке опублікувала ДПСУ, видно, як українські військові підбивають російські танки, зокрема, і дронами-камікадзе. Після влучень техніка окупантів починає димитися.
Нагадаємо, що українська артилерія зупинила ворога на Бахмутському напрямку та завдала серйозних втрат.
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