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Українські військові знищили 33 російських солдатів та "Град"

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Українські військові знищили 33 російських солдатів та "Град"

Фото: Getty Images

Українська авіація завдала шість результативних ударів по ворогу.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

Виконуючи вогневі завдання українські ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога.

Підтверджені втрати складають 33 росіяни, 2 гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, у полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

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