Українські військові знищили 33 російських солдатів та "Град"

Українська авіація завдала шість результативних ударів по ворогу.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.
Виконуючи вогневі завдання українські ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога.
Підтверджені втрати складають 33 росіяни, 2 гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще два склади боєприпасів в Бериславському районі.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо, у полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з’ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".
Читайте також:
- Зеленський назвав основну зброю Росії на цьому етапі війни
- Зеленський закликав евакуюватися всій Донецькій області
- Спроба повторного наступу Росії: експерт назвав два міста, які окупанти хочуть захопити найближчим часом