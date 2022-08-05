Уряд України хоче укласти нову програму з МВФ, щоб "легше" пройти зиму

Зима в Україні може минати важко без МВФ. Фонду доведеться переконувати своїх партнерів у тому, що уряд нашої країни поверне кошти.

Уряд України хоче укласти нову програму з МВФ на суму до 20 млрд доларів. Це б могло стабілізувати національний курс гривні.

Про це повідомили в пресслужбі Центру економічної стратегії.

Як зазначається, відповідні консультації з кредиторами вже ведуться. Але, на думку директора Центру Гліба Вишлінського, для початку МВФ треба оцінити рівень боргового навантаження на країну з урахуванням нової програми.

За його словами, це треба робити, враховуючи поточний і прогнозований розмір економіки. А вони незрозумілі через війну, що триває. Без цього МВФ буде складно довести своїм акціонерам, що Україна буде здатна з ними потім розрахуватися.

“В будь-якому разі, крім МВФ, ми не маємо де отримати фінансування потрібного обсягу на зиму-весну. Тому ця програма важлива. І Україна, і Фонд, і його ключові акціонери мають докласти зусиль, щоб запустити її якнайшвидше”, — наголосив Гліб Вишлінський.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти продовжують примусову паспортизацію: тиснуть на власників земельних ділянок.

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