Уточнення щодо відключень на 23 липня: де увечері не буде світла

Укренерго послаблює графіки відключень у низці областей на вечір, 23 липня
Сьогодні, 23 липня, від 15:00 до 16:00 відключення світла скасовані у низці областей.
Про це передає "Укренерго".
Так, від 15:00 до 16:00 світло не вимикатимуть у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.
Від 16:00 до 17:00 у вказаних регіонах буде застосовуватись лише одна черга відключень.
Причина – активна робота СЕС (сонячних електростанцій) та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.
Раніше в уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими.
Читайте також:
- Як заряджати повербанк та як правильно користуватися: нюанси, про які мало хто знає
- У ДТЕК розповіли, як враховується соціальна справедливість під час відключення світла
- Відключення світла: мобільні оператори повинні забезпечити 10 годин роботи мережі без електроенергіїі – постанова