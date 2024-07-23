Уточнення щодо відключень на 23 липня: де увечері не буде світла

Укренерго послаблює графіки відключень у низці областей на вечір, 23 липня

Сьогодні, 23 липня, від 15:00 до 16:00 відключення світла скасовані у низці областей.

Про це передає "Укренерго".

Так, від 15:00 до 16:00 світло не вимикатимуть у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Від 16:00 до 17:00 у вказаних регіонах буде застосовуватись лише одна черга відключень.

Причина – активна робота СЕС (сонячних електростанцій) та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Раніше в уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими.

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