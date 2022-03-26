В Балаклії росіяни затримали заступника мера - Харківська ОВА

Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення.

У Балаклії 26 березня росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку. На жаль, досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко", - зазначив він.

За словами Синєгубова, росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення, але жителі громад давно показали, що Харківщина - це Україна.

Нагадаємо, на сході України захисники ліквідували до 60 російських окупантів та знищили їхню техніку.