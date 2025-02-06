В низці областей запровадили аварійні відключення світла: подробиці

Як довго триватимуть обмеження, не повідомляється.
У четвер, 6 лютого, у кількох областях України запровадили екстрені відключення світла.
Про це повідомило ДТЕК та обленерго Сумської та Полтавської областей.
"На території Сумщини введені графіки аварійних відключень! За вказівкою НЕК "Укренерго", сьогодні з 09:11 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги", - зазначили в Сумському обленерго.
Водночас на Полтавщині також повідомили про введення аварійних відключень електроенергії.
В ДТЕК, зазначили, що на Дніпропетровщині та Донеччині почали діяти екстрені відключення світла за командою Укренерго.
Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози.
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