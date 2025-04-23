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В Харкові помер чоловік, який потрапив під масштабну атаку БпЛА на Харків
В лікарні загинув чоловік, який отримав поранення через російську атаку.
У вівторок, 22 квітня, ворог атакував Харків 12 ударними БпЛА. У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час російського удару.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними облпрокуратури, загиблий 1963 року народження знаходився в автомобілі Audi, який спалахнув після влучання «Шахеда» на вулиці Шевченка. На момент удару машина рухалась вулицею. Він отримав поранення передпліччя, акубаротравму та важку черепно-мозкову травму.
«Чоловік, який помер у лікарні внаслідок поранень — це водій Audi, яка спалахнула після удару «Шахеда» по вулиці Шевченка в кількох метрах від авто», — повідомили в коментарі Суспільному представники прокуратури.
Російська атака на Харків 22 квітня
22 квітня окупанти обстріляли Салтівський, Новобаварський, Київський та Шевченківський райони Харкова. Ворог бив по цивільній інфраструктурі: підприємствах та складах.
За інформацією прокуратури, 11 людей звернулися до лікарень із пораненнями та гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо, зранку росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці в Харкові.