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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Харкові помер чоловік, який потрапив під масштабну атаку БпЛА на Харків

В лікарні загинув чоловік, який отримав поранення через російську атаку.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Удар по Харкову 22 квітня

Наслідки атаки на Харків / © Харківська обласна прокуратура

У вівторок, 22 квітня, ворог атакував Харків 12 ударними БпЛА. У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час російського удару.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними облпрокуратури, загиблий 1963 року народження знаходився в автомобілі Audi, який спалахнув після влучання «Шахеда» на вулиці Шевченка. На момент удару машина рухалась вулицею. Він отримав поранення передпліччя, акубаротравму та важку черепно-мозкову травму.

«Чоловік, який помер у лікарні внаслідок поранень — це водій Audi, яка спалахнула після удару «Шахеда» по вулиці Шевченка в кількох метрах від авто», — повідомили в коментарі Суспільному представники прокуратури.

Російська атака на Харків 22 квітня

22 квітня окупанти обстріляли Салтівський, Новобаварський, Київський та Шевченківський райони Харкова. Ворог бив по цивільній інфраструктурі: підприємствах та складах.

За інформацією прокуратури, 11 людей звернулися до лікарень із пораненнями та гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, зранку росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці в Харкові.

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