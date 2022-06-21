У Коблевому поблизу берега здетонувала морська міна: деталі

Море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала. На щастя, саме через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах, ніхто не постраждав.

«Не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритму правильних дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту. В єднанні наша сила! Разом до Перемоги!», - йдеться у повідомленні.

Раніше Олексій Арестович розповів, що у Херсоні з автомата розстріляли трьох російських ФСБівців.

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