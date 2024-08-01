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В країні третю добу не відключають світло: в уряді звернулися до українців

В країні третю добу не відключають світло: в уряді звернулися до українців

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Ситуацію в енергосистемі називають стабільною.

В Україні вже третю добу поспіль "Укренерго" не запроваджує відключення світла. Втім, з огляду на ці покращення, електроенергію варто заощаджувати. 

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

За словами представниці Міненерго, зараз ситуація в енергосистемі стабільна. Втім, вона закликала українців ощадливо користувалися електроенергією попри те, що лімітів наразі не застосовують. 

"Закликаю кожного споживача ощадливо, розумно користуватися електроенергією, особливо у пікові години споживання: вранці — від 7 до 11 і ввечері від 17 до 22, адже дефіцит потужностей у системі може зберігатися, бо через ворожі атаки втрачено великі виробничі потужності", — наголосила Гринчук.

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому припинили відключати світло. Одна з причин — закінчилась аномальна спека, що значно зменшило навантаження на електросистему. 

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