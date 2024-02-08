В Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунав вибух: що відомо

У Кривому Розі о 16:50, як і на решті території області, пролунала повітряна тривога.
В Кривому Розі на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.
Як зазначається, у Кривому Розі о 16:50, як і на решті території області, пролунала повітряна тривога. Проте вже близько 17:13 місцеві мешканці почули звук вибуху. На це відреагував і міський голова.
“Щодо вибуху. Без конкретики, але все нормально”, - наголосив Олександр Вілкул.
Нагадаємо, що Кривий Ріг після нічної атаки залишився без електрики.
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