В Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунав вибух: що відомо

У Кривому Розі о 16:50, як і на решті території області, пролунала повітряна тривога.

В Кривому Розі на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Як зазначається, у Кривому Розі о 16:50, як і на решті території області, пролунала повітряна тривога. Проте вже близько 17:13 місцеві мешканці почули звук вибуху. На це відреагував і міський голова.

“Щодо вибуху. Без конкретики, але все нормально”, - наголосив Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що Кривий Ріг після нічної атаки залишився без електрики.

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