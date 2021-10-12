В Одесі лікарні та школи можуть залишитися без опалення: що сталося

В Одесі лікарні та школи можуть залишитися без опалення: що сталося

Бюджетні заклади не можуть сплачувати завищену вартість газу.

Бюджетні установи Одеської області можуть залишитися без опалення через занадто високі ціни на газ.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, передає Vgorode.

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За його словами, до кінця цього року регіон домовився з постачальниками газу про фіксовану ціну - 11,5 гривень за куб.

“Наступного року нашій області запропонували новий тариф - 40 гривень за куб. Ціни зросли через підвищення оптової ціни на світовому ринку. Таку суму регіон просто не зможе погасити - в бюджеті немає такої суми. Водночас "Одесагаз" вже направив 221 лист до закладів соціальної інфраструктури з попередженням про відключення газу.

Така ситуація може призвести до зриву опалювального сезону та навчального процесу, а також до припинення надання лікувальних послуг.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд, НАК "Нафтогаз України", Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати.

Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетних установ – 16,39 грн. за 1 м³.

Однак Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організаційяк окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водопостачання.

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