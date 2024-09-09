В Одесі раптово помер 19-річний курсант університету внутрішніх справ: що відомо

Артр Дідур раптово помер під час гри у волейбол.

В Одесі помер 19-річний курсант університету внутрішніх справ. У хлопця раптово зупинилося серце під час заняття спортом. Ще надвечір у соцмережах з'явилося відео, на якому юнаки грають у волейбол у спортзалі, як раптом один із них падає на підлогу. Зазначалося, що реанімаційні заходи не допомогли врятувати 19-річного хлопця.

Вранці 9 вересня Одеський державний університет внутрішніх справ повідомив трагічну новину про передчасну смерть свого курсанта. Йдеться про те, що у студента 2-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України ОДУВС рядового поліції Артура Дідура раптово зупинилося серце.

"Артур був доброю, чуйною людиною, надійним товаришем, сумлінним та відповідальним курсантом. Світлий, щирий та життєрадісний, наполегливий, працьовитий і цілеспрямований – саме таким згадують Артура його однокурсники", – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Нагадаємо, у Харкові курсант розбився під час навчального польоту.

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