В Одеській області пара промишляла крадіжками в супермаркетах

Зловмисникам світить термін.
В Одеській області затримали сімейну пару, яка промишляла крадіжками в супермаркетах.
Про те, що в місті Болград сімейна пара регулярно крала з місцевого супермаркету різні промислові товари, повідомили у поліції Одеській області.
Як стало відомо, сімейна пара зважилася на крадіжку в певній торговій точці і заздалегідь розробила план дій.
Поки 44-річний чоловік спостерігав за ситуацією в торговому залі, його 32-річна дружина ховала у свій рюкзак пакети з бритвами, ліхтарики й подібні товари непродовольчого призначення.
У магазині згодом виявили нестачу, і переглянули відеозаписи з камер спостереження. Адміністрація супермаркету звернулася до поліцейських, які встановили зловмисників і вилучили у них чужі речі. Спільникам оголосили підозру в крадіжці, передбаченій частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України.
Фігуранти можуть отримати термін від 3 місяців до 6 років за ґратами.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області чоловік 18 разів пограбував один і той же магазин.
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