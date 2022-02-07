В Одеській області відгемселили поліцейського, який приїхав на виклик

Хуліган отримав термін.
В Одеській області, у селищі Затока, до умовного строку засуджено чоловіка, який побив поліцейського палицею.
Про це повідомили в Білгород-Дністровському районному відділі поліції.
Інцидент стався, коли правоохоронців викликали припинити конфлікт між відпочиваючими. У відповідь на прохання припинити порушення громадського порядку, один з його учасників – п'яний житель Одеси – схопив палицю і став бити поліцейського.
Хулігану оголосили підозру у навмисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Згідно ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, за це передбачено обмеження або позбавлення волі строком до п'яти років.
Нагадаємо, у Дніпрі невідомі побили групу підлітків, після чого розбили скло поліцейського автомобіля.
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