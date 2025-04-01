В одному з міст скасували пільги для українських біженців

Таллін. / © www.yit.ee

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В естонському Таллінні відмінили постанову про безкоштовне користування громадським транспортом для українських біженців. Від 1 травня таку можливість буде скасовано.

Про це повідомляє видання ERR з посиланням на мерію.

У Таллінні українські біженці отримали право безкоштовного проїзду в громадському транспорті ще 3 березня 2022-го. Втім, через три роки цю ухвалу вирішили скасувати.

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Підставою для визнання недійсним розпорядження є той факт, що більшість українців біженців, які проживають у Таллінні, на сьогоднішній день мають офіційну реєстрацію в столиці.

"Для зареєстрованих жителів Таллінна діє право на безкоштовне використання громадського транспорту, тому немає необхідності зберігати окреме право на безкоштовний проїзд саме для військових біженців у громадському транспорті столиці, і раніше прийняте розпорядження має бути визнано недійсним”, - пояснили в мерії естонської столиці.

Як повідомлялося, Німеччина готується до нової хвилі українських біженців рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні.

Дата публікації 08:56, 12.03.25 Кількість переглядів 30 Кількість українських біженців у Європі росте: дані Євростату