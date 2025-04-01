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В одному з міст скасували пільги для українських біженців
Українці користувалися цією пільгою від 2022-го.
В естонському Таллінні відмінили постанову про безкоштовне користування громадським транспортом для українських біженців. Від 1 травня таку можливість буде скасовано.
Про це повідомляє видання ERR з посиланням на мерію.
У Таллінні українські біженці отримали право безкоштовного проїзду в громадському транспорті ще 3 березня 2022-го. Втім, через три роки цю ухвалу вирішили скасувати.
Підставою для визнання недійсним розпорядження є той факт, що більшість українців біженців, які проживають у Таллінні, на сьогоднішній день мають офіційну реєстрацію в столиці.
"Для зареєстрованих жителів Таллінна діє право на безкоштовне використання громадського транспорту, тому немає необхідності зберігати окреме право на безкоштовний проїзд саме для військових біженців у громадському транспорті столиці, і раніше прийняте розпорядження має бути визнано недійсним”, - пояснили в мерії естонської столиці.
Як повідомлялося, Німеччина готується до нової хвилі українських біженців рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні.