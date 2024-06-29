В ОП прокоментували випадки примусової мобілізації в Україні

Сутички з примусовою мобілізацією спалахують по всій Україні.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. На тлі цього цього трапляються випадки примусової мобілізації, але вони не масові.

Про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю Новини.LIVE.

Радник ОП пообіцяв, що ці поодинокі випадки будуть масштабувати та використовувати в межах контрінформаційної роботи.

"Тим більше, є соціальні мережі, які Україна точно не контролює — той самий TikTok. Там один випадок знімається із різних камер і показується під різними ракурсами", - зауважив Подоляк.

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Однак він підкреслив, що мобілізація в Україні зараз все ж таки триває набагато ефективніше, ніж раніше.

"Працює закон, а українське суспільство більш усвідомлене, ніж може здатися на перший погляд", - йдеться в повідомленні.

Мобілізація в законі! Аншлаг у додатку "Резерв+"! "Листи щастя" на електронці!

Нагадаємо, у Чернівецькій області на території одного із ТЦК виникла суперечка між працівником та військовозобов’язаним.

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