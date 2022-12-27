В Україні арештувала майно путінського олігарха Усманова на майже 2 млрд грн

Служба безпеки України спільно з детективами БЕБ вилучила з підпільних складів понад 160 тис. тонн української залізної руди на майже 2 млрд гривень, яка належала російському олігарху Алішеру Усманову.

Про це повідомляє пресллужба СБУ.

Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.

"Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова", - йдеться у повідомленні.

Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

"Приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань", - з'ясували в СБУ.

На вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передавання до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Санкції та конфіскація майна російського мільярдера Усманова

У квітні у Німеччині конфіскували найбільшу у світі супер'яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова вартістю понад 600 мільйонів доларів. За версією журналу Forbes росіянин є третім у списку олігархом у РФ зі статком майже 19 мільярдів доларів

Видання Der Spiegel також писало, що на віллі мільярдера Усманова на озері Тегернзее в Баварії, володіння якою олігарх всіляко заперечує, поліція виявила чотири яйця Фаберже.

Угорщина, яка прихильна до кремлівського режиму та диктатора Володимира Путіна, Угорщина наполягає на виключенні трьох російських олігархів зі списку санкцій, серед яких Алішер Усманов.

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