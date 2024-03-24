В Україні будуть дощ та туман: прогноз погоди на 25 березня

На заході - туман.
У понеділок, 25 березня, в більшості областей України буде дощ, а місцями - ще й з мокрим снігом. Температура повітря вдень місцями підніметься до +14°.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості південних, центральних областей дощитиме. На заході та півночі місцями невеликий дощ, але вночі - з мокрим снігом. На решті території - без опадів. В західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с.
В Україні температура повітря вночі буде становити 0-5° тепла. Вдень повітря прогріється до +5-10°. В південно-східній частині країни буде тепліше - до +9-14°.
Погода в Києві
На Київщині 25 березня буде хмарно з проясненням. Місцями - невеликий дощ. Швидкість північного вітру - 5-10 м/с.
В Київській області температура повітря вночі буде від 0-5° тепла, вдень - 8-10° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 1-3° тепла, вдень - 8-10° тепла.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, коли до України прийде стабільне потепління. З її слів, від сьогодні, 24 березня, вже з території країни відступають атмосферні фронти, які принесли опади на нашу територію.
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