В Украине будет дождь и туман: прогноз погоды на 25 марта

В понедельник, 25 марта, в большинстве областей Украины будет дождь, а местами – еще и с мокрым снегом. Температура воздуха днем поднимется до +14°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Днем в большинстве южных, центральных областей будет дождь. На западе и севере местами небольшой дождь, но ночью – с мокрым снегом. На остальной территории — без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха ночью составит 0-5° тепла. Днем воздух прогреется до +5-10°. В юго-восточной части страны будет теплее – до +9-14°.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 25 марта будет облачно с прояснениями. Местами – небольшой дождь. Скорость северного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от 0-5° тепла, днем – 8-10° тепла. В Киеве столбики термометров ночью покажут 1-3° тепла, днем – 8-10° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, когда в Украину придет стабильное потепление. По ее словам, с сегодняшнего дня, 24 марта, уже с территории страны отступают атмосферные фронты, которые принесли осадки на нашу территорию.

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