В Україні для водіїв побільшає штрафів: що варто знати

В Україні збільшать штрафи та введення відповідальності за дії, які зараз не вважаються порушенням.

Про законодавчі ініціативи, які зараз розглядаються в парламенті, розповів народний депутат України, заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, пише Auto24.

Бали за порушення ПДР

Він пояснює, що система балів за порушення ПДР, теоретично, має спонукати водіїв менше порушувати. Повернення подібної системи (навіть у електронному вигляді), на перший погляд здається логічним кроком.

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"Проте варто зважати, що не всі водії проїжджають за певний проміжок часу однакову кількість кілометрів. У людини, яка їздить на машині лише на дачу на вихідних, і у таксиста, який намотує по 300 кілометрів за день, вірогідність скоєння порушень буде різною. Тож і ліміт порушень повинен бути різним", - йдеться у повідомленні.

З огляд на це, штрафні бали збільшують корупційні ризики з боку правоохоронців.

Штраф за перевищення швидкості більше, ніж за 50 км.

Крім того, народні депутати пропонують прибрати штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів. Натомість залишиться наступний - 1700 грн більше, ніж за 50 км.

"Це обмеження діє як на вузеньких вуличках, так і на шосе та проспектах, які мають по три або чотири смуги руху в одному напрямку, розділені відбійниками та не мають наземних пішохідних переходів. Рухатись такими дорогами зі швидкістю 50 км/год не зовсім логічно і діючі 20 кілометрів «люфту» нівелюють це обмеження. Звичайно, на таких дорогах можна поставити відповідні знаки, але місцева влада зазвичай не поспішає це робити (подібна практика поширена лише в кількох містах України)", - вказано у повідомленні.

Штраф за гучний вихлоп

Повномасштабна війна додала ще один страх українцям - люди лякаються гучних звуків. На думку Володимира Крейденко, відповідальність за гучний вихлоп має існувати.

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"У Раді вже зареєстровано відповідний законопроект. За перевищення рівня шуму пропонується встановити санкцію у фіксованому розмірі – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн), а у випадку повторності – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців", - вказано у повідомленні.

Заборона дрифту

Випадків дрифту на дорогах на сьогодні вкрай мало. Проте, відповідний законопроект вже зареєстровано у Верховній Раді.

!Він передбачає штрафи 8500 грн за перший випадок. Якщо водія помітять на дрифті вдруге протягом року, він отримає 17000 грн штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанов у частині актуалізації вартості платних номерних знаків для автомобілів.

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