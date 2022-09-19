В Україні дозволили другу бустерну дозу щеплення проти коронавірусу для всіх охочих

В Україні дозволили другу бустерну дозу щеплення для всіх охочих.
Другу бустерну дозу щеплення проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Робити її можна з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої дози.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
Другу бустерну дозу дозволили робити всім охочим. Проте в пріоритеті - люди із хронічними захворюванням та люди віком понад 60 років.
В Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:
- інактивована CoronaVac від Sinovac;
- мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech;
- векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson.
“Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення”, - наголосили в МОЗ.
Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти влаштовують провокаційні обстріли.
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