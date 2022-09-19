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В Україні дозволили другу бустерну дозу щеплення проти коронавірусу для всіх охочих

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В Україні дозволили другу бустерну дозу щеплення проти коронавірусу для всіх охочих

Фото: Associated Press

В Україні дозволили другу бустерну дозу щеплення для всіх охочих.

Другу бустерну дозу щеплення проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Робити її можна з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої дози.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Другу бустерну дозу дозволили робити всім охочим. Проте в пріоритеті - люди із хронічними захворюванням та люди віком понад 60 років.

В Україні зараз доступні 3 вакцини від COVID-19:

  • інактивована CoronaVac від Sinovac;
  • мРНК-вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech;
  • векторна Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson.

“Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення”, - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти влаштовують провокаційні обстріли.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
919
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