В Україні доступні понад 10 мільйонів доз вакцини проти COVID: яких саме виробників

В Україні доступні понад 10 мільйонів доз вакцини проти COVID: яких саме виробників

Загалом Україна отримала вже понад 31 мільйон доз вакцин.

Для щеплення українців проти COVID-19 нині досупні чотири види вакцин різних виробників – загалом 10 млн 320 тис. доз.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Які вакцини проти COVID-19 доступні в Україні (дані на 10 листопада 2021 року):

4,56 млн доз CoronaVac;

2,93 млн доз Moderna;

2 млн доз Comirnaty (Pfizer);

830 тис. доз AstraZeneca.

Центр громадського здоров`я

"У центрах і пунктах вакцинації у всій Україні доступні вакцини CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca. Майже 3 млн доз вакцини Moderna, яку доставили в межах COVAX цієї неділі, наразі перебувають на національному складі. Незабаром їх розвезуть у всі регіони країни. До кінця 2021 року Україна законтрактувала ще 11 млн доз вакцини Comirnaty, та очікує отримати ще 4 млн доз цієї вакцини в межах міжнародної допомоги", - уточнили в Центрі громадського здоров’я.

Загалом від початку кампанії зі щеплення до України було завезено понад 31 млн доз вакцин. Їх отримали трьома шляхами:

коштом держбюджету через прямі закупівлі;

безоплатно через глобальну ініціатива COVAX;

як гуманітарну допомогу.

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