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В Україні доступні понад 10 мільйонів доз вакцини проти COVID: яких саме виробників

В Україні доступні понад 10 мільйонів доз вакцини проти COVID: яких саме виробників

Associated Press

Загалом Україна отримала вже понад 31 мільйон доз вакцин.

Для щеплення українців проти COVID-19 нині досупні чотири види вакцин різних виробників – загалом 10 млн 320 тис. доз.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Які вакцини проти COVID-19 доступні в Україні (дані на 10 листопада 2021 року):

  • 4,56 млн доз CoronaVac;
  • 2,93 млн доз Moderna;
  • 2 млн доз Comirnaty (Pfizer);
  • 830 тис. доз AstraZeneca.
© Центр громадського здоров`я
Центр громадського здоров`я

"У центрах і пунктах вакцинації у всій Україні доступні вакцини CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca. Майже 3 млн доз вакцини Moderna, яку доставили в межах COVAX цієї неділі, наразі перебувають на національному складі. Незабаром їх розвезуть у всі регіони країни. До кінця 2021 року Україна законтрактувала ще 11 млн доз вакцини Comirnaty, та очікує отримати ще 4 млн доз цієї вакцини в межах міжнародної допомоги", - уточнили в Центрі громадського здоров’я.

Загалом від початку кампанії зі щеплення до України було завезено понад 31 млн доз вакцин. Їх отримали трьома шляхами:

  • коштом держбюджету через прямі закупівлі;
  • безоплатно через глобальну ініціатива COVAX;
  • як гуманітарну допомогу.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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