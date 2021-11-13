В Україні доступні понад 10 мільйонів доз вакцини проти COVID: яких саме виробників

Загалом Україна отримала вже понад 31 мільйон доз вакцин.
Для щеплення українців проти COVID-19 нині досупні чотири види вакцин різних виробників – загалом 10 млн 320 тис. доз.
Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.
Які вакцини проти COVID-19 доступні в Україні (дані на 10 листопада 2021 року):
- 4,56 млн доз CoronaVac;
- 2,93 млн доз Moderna;
- 2 млн доз Comirnaty (Pfizer);
- 830 тис. доз AstraZeneca.
"У центрах і пунктах вакцинації у всій Україні доступні вакцини CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca. Майже 3 млн доз вакцини Moderna, яку доставили в межах COVAX цієї неділі, наразі перебувають на національному складі. Незабаром їх розвезуть у всі регіони країни. До кінця 2021 року Україна законтрактувала ще 11 млн доз вакцини Comirnaty, та очікує отримати ще 4 млн доз цієї вакцини в межах міжнародної допомоги", - уточнили в Центрі громадського здоров’я.
Загалом від початку кампанії зі щеплення до України було завезено понад 31 млн доз вакцин. Їх отримали трьома шляхами:
- коштом держбюджету через прямі закупівлі;
- безоплатно через глобальну ініціатива COVAX;
- як гуманітарну допомогу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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