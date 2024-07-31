В Україні оголошена повномасштабна тривога

Сьогодні, 31 липня, в Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога.

Причина тривоги — зліт МіГ-31к.

Не нехтуйте власною безпекою та перебувайте в безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо:

У ніч проти 31 липня російські війська атакували Україну 89 дронами "Shahed" і керованою авіаційною ракетою Х-59. Українська ППО знищила всі цілі. Ракету запустили з повітряного простору окупованої Херсонщини, а безпілотники — з районів Єйська, Сеща, Курська й Приморсько-Ахтарська.

Це одна з наймасованіших атак ударних дронів. Основною ціллю стала Київщина, а ракету збили на Миколаївщині.

На Київщині через падіння уламків безпілотника спалахнув житловий будинок, однак минулося без постраждалих. Пожежу вже загасили.

За даними Київської ОВА, пошкоджені 13 приватних будинків у чотирьох районах Київщини. Уламки дронів понівечили фасади, покрівлі дахів і вибили вікна.